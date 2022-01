Dakar 2022, Peterhansel vince la 10° tappa delle auto. Van Beveren guida la classifica delle moto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Terzo successo Audi in questa edizione della Dakar. Stephane Peterhansel ha vinto la decima tappa percorsa tra Wadi Ad Dawasir e Bisha (759 km di cui 375 km di speciale). Tra le auto alle sue spalle il compagno di squadra Carlos Sainz di 2’06”, terzo l’argentino Orlando Terranova a 3’59”. Sebastian Loeb (BRX Hunter) è quinto, recupera 1’25” su Nasser al-Attiyah (Toyota) ma il qatariota resta quasi irrangiubile a due giornate dalla fine: 32’40” il suo vantaggio. Tra le moto il padrone della tappa di oggi è Toby Price (Ktm), con Danilo Petrucci undicesimo a 7’53”, mentre in classifica generale si riprende la testa Adrien Van Beveren (Yamaha) con 5’59” su Sam Sunderland (Gas Gas) e 6’15” su Pablo Quintanilla (Honda). Non sono troppo distanti Matthias ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Terzo successo Audi in questa edizione della. Stephaneha vinto la decimapercorsa tra Wadi Ad Dawasir e Bisha (759 km di cui 375 km di speciale). Tra lealle sue spalle il compagno di squadra Carlos Sainz di 2’06”, terzo l’argentino Orlando Terranova a 3’59”. Sebastian Loeb (BRX Hunter) è quinto, recupera 1’25” su Nasser al-Attiyah (Toyota) ma il qatariota resta quasi irrangiubile a due giornate dalla fine: 32’40” il suo vantaggio. Tra leil padrone delladi oggi è Toby Price (Ktm), con Danilo Petrucci undicesimo a 7’53”, mentre ingenerale si riprende la testa Adrien Van(Yamaha) con 5’59” su Sam Sunderland (Gas Gas) e 6’15” su Pablo Quintanilla (Honda). Non sono troppo distanti Matthias ...

