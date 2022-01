Covid, lieve diminuzione dei contagi oggi in Abruzzo ma purtroppo si registrano altri 7 decessi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 3912 (di età compresa tra 1 mese e 99 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 151824. Dei positivi odierni, 2514 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 68 e 91 anni, 4 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo) e sale a 2680. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 91524 dimessi/guariti (+667 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 57620* (+3238 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 45973 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L'Aquila - Sono 3912 (di età compresa tra 1 mese e 99 anni) i nuovi casi positivi alregistratiin, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 151824. Dei positivi odierni, 2514 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 68 e 91 anni, 4 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo) e sale a 2680. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 91524 dimessi/guariti (+667 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 57620* (+3238 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 45973 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui ...

