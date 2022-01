Convivremo col Covid? Bassetti: 'Virus endemico, va gestito come influenza' (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Corre veloce la variante Omicron, con numeri altissimi: ieri in Italia sono stati superati i 220mila contagi ed entro la fine del mese potrebbero arrivare anche raddoppiarsi. Eppure la situazione ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Corre veloce la variante Omicron, con numeri altissimi: ieri in Italia sono stati superati i 220mila contagi ed entro la fine del mese potrebbero arrivare anche raddoppiarsi. Eppure la situazione ...

Convivremo col Covid? Bassetti: «Virus endemico, va gestito come influenza» leggo.it Pregliasco: "2022 in mascherina ma convivremo meglio col virus" Immagino un 2022 ancora 'in mascherina', con la necessità cioè di continuare a rispettare il nuovo 'galateo' anti - Covid, ma con la possibilità di una convivenza migliore col virus'. Se lo augura per ...

