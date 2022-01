Consumi | Sangalli | subito sostegni a settori più colpiti

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) "La nuova ondata pandemica, insieme a inflazione e caro energia, sta raffreddandoe ripresa economica. Una ripresa che per migliaia di imprese - come quelle del turismo - non è mai arrivata ...

Così il presidente di Confcommercio, Carlo, commentando i dati sui2021 diffusi dall'Ufficio studi dell'associazione. . 12 gennaio 2022...Confcommercio che stima che per i, in calo del 7,3% rispetto al 2019, il completo ritorno ai livelli pre - pandemici non avverrà prima del 2023. L'associazione del presidente Carlo, ...ROMA (ITALPRESS) - Il 2021 chiuderá con una crescita del Pil del 6,2% e dei consumi del 5,1%. E' quanto emerge dal consuntivo 2021 elaborato dall'Ufficio Studi ...La buona notizia è che il 2021 si chiuderà con una crescita del Pil del 6,2% e dei consumi del 5,1%. Risultati che, nonostante siano in larga parte ‘rimbalzi statistici’, "testimoniano comunque una gr ...