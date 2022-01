Comprare casa in montagna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) -12.01.21- MERCATO IN RISALITA E FORTE INTERESSE PER LE LOCALITA’ ITALIANE “Il mercato della casa vacanza ha avuto un buon recupero già subito dopo il primo lockdown. I nostri dati – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa – ci dicono che la percentuale di chi ha acquistato come casa vacanza nel primo semestre del 2021 è al 6,4% dal 5,5% del periodo pre-pandemia. La chiusura forzata ha portato ad una maggiore richiesta di abitazioni in località turistiche al fine di avere una valvola di sfogo o un luogo dove poter trascorrere eventuali altri lockdown. La possibilità poi di poter lavorare in smart working ha fatto in modo che in tanti decidessero di farlo proprio da queste località sia durante il lockdown sia nei periodi successivi. La tipologia più richiesta e compravenduta è il piccolo trilocale ma, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) -12.01.21- MERCATO IN RISALITA E FORTE INTERESSE PER LE LOCALITA’ ITALIANE “Il mercato dellavacanza ha avuto un buon recupero già subito dopo il primo lockdown. I nostri dati – afferma Fabiana Megliola, Responsabile Ufficio Studi Gruppo Tecno– ci dicono che la percentuale di chi ha acquistato comevacanza nel primo semestre del 2021 è al 6,4% dal 5,5% del periodo pre-pandemia. La chiusura forzata ha portato ad una maggiore richiesta di abitazioni in località turistiche al fine di avere una valvola di sfogo o un luogo dove poter trascorrere eventuali altri lockdown. La possibilità poi di poter lavorare in smart working ha fatto in modo che in tanti decidessero di farlo proprio da queste località sia durante il lockdown sia nei periodi successivi. La tipologia più richiesta e compravenduta è il piccolo trilocale ma, ...

Advertising

pinkspacedude : @sghigolini Lista di cose da fare se divento ricca: 1) Comprare una casa ai miei 2) Pubblicarti Cesare and the swimming pigs - airplaneoversea : Però è type 6 e non 4 come me e di questo ne sono convinta, l’unica differenza tra noi due oltre al fatto che potre… - SimoneTavelin : Buoni propositi dell’anno nuovo: -comprare casa: ?? - izangelobackup : Esempio: comprare il monopattino elettrico per fare casa mia - stazione sarebbe molto comodo ma l’unico grandissimo… - mikrokojeon : ho visto i prezzi del merch degli altri e :p ci speravo ma a quanto pare meno devo vendere per forza la mia casa e… -