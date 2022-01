Clamorosa svista del Tg1 su Sassoli “Hanno 7 vicedirettori ma nessuno si è accorto dell’errore”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si può sbagliare la qualifica di Davidda giornalista al Tg1? Si può, se la notizia la riporta proprio il Tg1. Ieri sera c’era un’attesa particolare per seguire come il telegiornale dell’ammiraglia Rai, nell’edizione delle 20, quella che per anni ha condotto proprio il presidente dell’Europarlamento, avrebbe affrontato la notizia della morte. Lo strafalcione su Davidproprio nel “suo” Tg1 La sorpresa è stata notevole perché è andato in onda un clamoroso strafalcione, che oggi ha riportato per primo Marco Zonetti del sito VigilanzaTv, ripreso successivamente da vari siti e giornali. In uno dei servizi relativi a, a cura del vicedirettore Bruno Luverà, c’è stato «uno svarione piuttosto grave, che gli attribuiva erroneamente oltre alla vicedirezione del Tg1 con Gianni Riotta, anche la direzione, che tuttavia non ...