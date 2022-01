Cisterna | violenze domestiche | fermato uomo “fuori controllo” | ieri l’ultimo raptus

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era tarda serata, precisamente le 22.10 di, 11 gennaio 2022, quando i carabinsono intervenuti nell’abitazione di un 34enne, cogliendolo in flagranza di reato. L’era già noto alle forze dell’ordine perché non era la prima volta che aggrediva e minacciava i familiari: l’intervento è stato infatti richiesto proprio perché quello disera è statoed ennesimo atto.Latina Era tarda serata quando l’ha dato in escandescenza: ha iniziato a urlare, minacciare e aggredire verbalmente i suoi familiari, distruggendo completamente l’abitazione. Il soggetto è undi 34 anni italiano, già noto alle forze dell’ordine per via di precedenti e reati analoghi, alla vista ...

Stava picchiando moglie e figli e, all'arrivo dei carabinieri, si è scagliato anche contro i militari. L'uomo, residente a Cisterna, è stato arrestato ieri sera in flagranza di reato per maltrattament ...Era tarda serata, precisamente le 22.10 di ieri, 11 gennaio 2022, quando i carabinieri sono intervenuti nell'abitazione di un 34enne, cogliendolo in flagranza di reato. L'uomo era già noto alle forze ...