(Di mercoledì 12 gennaio 2022) La frenata sugli incentivi ai veicoli a basse emissioni ha colpito anche ilcinese, con il governo di Pechino che a fine dicembre ha annunciato dal 2022 una riduzione del 30%: questo nonostante il paese asiatico abbia chiuso ufficialmente ilcon 2,99 milioni di veicoli NEV (New Energy Vehicles) venduti, di cui 2,44 milioni sono solo elettrici, e una crescita del 169,1% rispetto a quanto fatto nel. Secondo i dati diffusi dalla China Passenger Car Association, la domanda di NEV cioè vetture a “nuova energia” – espressione usata da Pechino per indicare veicoli elettrificati, elettrici e a idrogeno – ha aiutato a sostenere ilche nel, per la prima volta dal 2018, ha registrato una crescita annua dellevetture, chiudendo con un +4,4% ...

Advertising

comunicalonews : Oltre 5,5 tonnellate di gas in bombole, stipate all'interno di 2 container provenienti dalla Cina e destinate ad un… - fattiamotore : Cina, nel 2021 mercato auto a +4,4% sul 2020. E le elettrificate crescono - felicedicorsa : @DiventandoJeeg @sibilla75 In Italia e nel mondo,Paesi che hanno una popolazione di 1,400milioni di abitanti,ci son… - GagliardiCicci1 : @FedericoCrespi8 @riotta Ok...ma pensiamo al presente e vediamo il passato...chi ha fatto più casini nel mondo e tu… - cinese_turismo : Attraverso la mostra fotografica “???????????????????????? ???????? ??????????”, ci addentriamo nel mondo fiabesco di ghiaccio e neve.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina nel

... anche in relazione al fatto che in paesi comee Giappone, mercati da sempre molto redditizi, ... Fissato in origine per il 10 luglio 2020, il film è poi stato rimandato diverse voltecorso di ...La portavoce Zhu Fenglian ha affermato chemessaggio di auguri per il Capodanno del segretario generale del PCC Xi Jinping, è stato ricordato il lavoro eseguito nei confronti del Taiwancorso ...Non solo Omicron e Delta, ci sono anche vecchie conoscenze come Alfa e Beta fra le otto varianti 'sorvegliate speciali' attualmente in ...Oltre 5,5 tonnellate di gas in bombole, stipate all’interno di 2 container provenienti dalla Cina e destinate ad una società di Marsala sono state sequestrate dai funzionari dell’Agenzia delle dogane ...