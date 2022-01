Cagliari, il difensore dice addio: è rescissione consensuale! (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tra il Cagliari e Diego Godin, ex difensore dell’Atletico Madrid, il rapporto d’amore non è mai nato e le difficoltà riscontrate dal calciatore sono state evidenti. Il club sardo ha da poco comunicato di aver trovato l’accordo con il calciatore per la risoluzione contrattuale. Godin, CagliariQuesto il comunicato del Club: “Il Cagliari Calcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Godin. Nell’Isola dal settembre 2020, ha esordito in maglia rossoblù nella gara esterna contro l’Atalanta, giocata il 4 ottobre, segnando una rete. Godin ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra: lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 40 presenze. Il Club gli ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tra ile Diego Godin, exdell’Atletico Madrid, il rapporto d’amore non è mai nato e le difficoltà riscontrate dal calciatore sono state evidenti. Il club sardo ha da poco comunicato di aver trovato l’accordo con il calciatore per la risoluzione contrattuale. Godin,Questo il comunicato del Club: “IlCalcio comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Diego Godin. Nell’Isola dal settembre 2020, ha esordito in maglia rossoblù nella gara esterna contro l’Atalanta, giocata il 4 ottobre, segnando una rete. Godin ha contribuito al raggiungimento dei risultati di squadra: lascia ildopo aver totalizzato 40 presenze. Il Club gli ...

Advertising

ManuBaio : #calciomercato, il #Cagliari insiste per avere dal #Milan Matteo #Gabbia in prestito, ma non prima dell'arrivo di u… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Diego Godin e il Cagliari si salutano, risolto il contratto del difensore - TuttoQuaNews : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Diego Godin e il Cagliari si salutano, risolto il contratto del difensore - Dianilla_B : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Diego Godin e il Cagliari si salutano, risolto il contratto del difensore - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Diego Godin e il Cagliari si salutano, risolto il contratto del difensore -