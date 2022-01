Bufera Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli smaschera Alfonso Signorini “Ecco come manipola tutti e chi farà vincere” Fan insorgono (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le polemiche sul Grande Fratello Vip e sul suo presentatore si stanno facendo sempre più accese e adesso anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta per dire la sua. La giornalista è ormai famosa per la sua lingua biforcuta, per parlare senza mezzi termini e sentenziare sull’operato altrui. Facile, considerando che lei non si è mai messa realmente in gioco, ma anche coraggioso perché si è messa contro tutto il mondo dello spettacolo, chi prima chi dopo. Soprattutto questo ha contribuito alla realizzazione del suo personaggio che, seppure un po’ acido e presuntuoso, piace. Quest’anno è stata la reginetta di Ballando con le Stelle con le sue eccentriche pettinature e probabilmente il talent di Milly Carlucci sarà un trampolino di lancio per una carriera televisiva. Intanto, Selvaggia ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Le polemiche sulVip e sul suo presentatore si stanno facendo sempre più accese e adesso ancheè intervenuta per dire la sua. La giornalista è ormai famosa per la sua lingua biforcuta, per parlare senza mezzi termini e sentenziare sull’operato altrui. Facile, considerando che lei non si è mai messa realmente in gioco, ma anche coraggioso perché si è messa contro tutto il mondo dello spettacolo, chi prima chi dopo. Soprattutto questo ha contribuito alla realizzazione del suo personaggio che, seppure un po’ acido e presuntuoso, piace. Quest’anno è stata la reginetta di Ballando con le Stelle con le sue eccentriche pettinature e probabilmente il talent di Milly Carlucci sarà un trampolino di lancio per una carriera televisiva. Intanto,...

Advertising

zazoomblog : Bufera Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli smaschera Alfonso Signorini “Ecco come manipola tutti e chi farà vin… - Radio24_news : RT @2didenari: Una “bufera social” su una grande banca che avrebbe preso una posizione in materia di #criptovalute. Intanto il prezzo di un… - 2didenari : Una “bufera social” su una grande banca che avrebbe preso una posizione in materia di #criptovalute. Intanto il pre… - SalaLettura : RT @GerberArancio: “Mentre è in viaggio di ritorno per Pietroburgo una grande tormenta di neve rallenta il viaggio. Mentre sta per risalire… - guastellae : RT @GerberArancio: “Mentre è in viaggio di ritorno per Pietroburgo una grande tormenta di neve rallenta il viaggio. Mentre sta per risalire… -