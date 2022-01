Boom di divorzi | il vaccino divide le coppie

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) In Italia èdi separazioni e. La pandemia e le divergenze legate alla vaccinazione contro il Covid dividono lee spesso anche gli ex, in conflitto nella scelta di vaccinare i figli. A lanciare l’allarme è stata l’avvocata e matrimonialista Carmen Posillipo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che ha fatto sapere alla stampa del vertiginoso aumento delle richieste di separazione da parte delleitaliane. Uno dei due è a favore del, e l’altro contrario, o viceversa. La stessa cosa funziona tra gli ex coniugi, che sono in disaccordo sul vaccinare o meno i figli. Secondo i dati riportati da Posillipo, a essere contrari sono soprattutto gli uomini. Le divergenze legate alla vaccinazione non sono le uniche cause di questo fenomeno, comunque. La pandemia ha influito molto ...

Le divergenze sulla somministrazione anti - Covid , secondo il legale casertano Carmen Posillipo , del Foro di Santa Maria Capua Vetere, hanno infatti portato a undi. L'allarme, rileva ..."Obbligo vaccinale sotto i 50 anni? Per ora no"/ Sileri: "Ma sarebbe necessario se?"a causa 'no vax' 'Non solo la sola a essere finita in questo vorticoso giro di istanze - aggiunge l'...Lui è contro il vaccino ma lei è a favore. Uno dei due ha anche perso il lavoro a causa della pandemia, i problemi di coppia si acuiscono e così la coppia finisce davanti all’avvocato. E’ un effetto c ...I dati in possesso di un Avvocato matrimonialista campano hanno messo in evidenza le enormi divisioni all’interno delle coppie italiane – che hanno portato al divorzio – a causa delle divergenze sui v ...