Asti Spumante e Moscato d'Asti Docg registrano un +11% rispetto al 2020 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un 2021 da ricordare quello dell'Asti Docg, che nonostante le difficoltà della situazione globale, chiude l'anno con numeri importanti che fanno ben sperare per il futuro: oltre 102 milioni di ... Leggi su gazzettadasti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Un 2021 da ricordare quello dell', che nonostante le difficoltà della situazione globale, chiude l'anno con numeri importanti che fanno ben sperare per il futuro: oltre 102 milioni di ...

Advertising

lavocediasti : Il 2021 è stato un anno ‘in crescita’ per Asti Spumante e Moscato d’Asti DOCG - SnopyTV : @xpieps_ Martini Asti Spumante haha - fallitohogws : @lyshogws Asti la città o lo spumante? - lapresielapagai : Lo spot di Asti spumante con Sonego e Borghese non sarà mai convincente come Giovanni Urganti che dice 'Matteo, cos… -