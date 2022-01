Alex Belli fa infrangere la quarantena a Delia Duran? Autori nel panico VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato di quanto accadutote la puntata di lunedì 10 gennaio al Grande Fratello Vip. L’attore non ha potuto fare a meno di ammettere di essere rimasto molto male per l’atteggiamento adoperato da. Pertanto, dopo la puntata, glihanno temuto che il protagonista avesse compiuto un gesto estremo facendolaalla sua donna. Scopriamo cosa è successo. Il retroscena diNel corso della recente intervista,ha palesato il suo malcontento per la sospensione che ha annunciatote la scorsa puntata del GF Vip. Il protagonista ...