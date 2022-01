Alberto Tarallo avrebbe scritto un testamento falso: sequestrati 5 milioni di euro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era andato in tv in lacrime, Alberto Tarallo, a difendersi dalle accuse arrivate da due ex amici, due concorrenti del Grande Fratello VIP, due attori che in diretta televisiva, loro malgrado, si erano lasciati scappare qualcosa di molto forte. Parole che fecero il giro del web, che finirono anche sui telegiornali. Perchè Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, nella casa del Grande Fratello aprirono un mondo. Per i giornali diventò l’Ares Gate, per la tv un caso mediatico da cavalcare, ma per la procura qualcosa di serio su cui indagare. Una volta finito il gioco, i due attori vennero convocati per rendere dichiarazioni, successe lo stesso anche a Gabriel Garko e ad altre persone coinvolte in questa storia, come ad esempio Barbara d’Urso. E parlò anche Alberto Tarallo, rinominato dagli attori della Ares “il diavolo”. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Era andato in tv in lacrime,, a difendersi dalle accuse arrivate da due ex amici, due concorrenti del Grande Fratello VIP, due attori che in diretta televisiva, loro malgrado, si erano lasciati scappare qualcosa di molto forte. Parole che fecero il giro del web, che finirono anche sui telegiornali. Perchè Rosalinda Cannavò e Massimiliano Morra, nella casa del Grande Fratello aprirono un mondo. Per i giornali diventò l’Ares Gate, per la tv un caso mediatico da cavalcare, ma per la procura qualcosa di serio su cui indagare. Una volta finito il gioco, i due attori vennero convocati per rendere dichiarazioni, successe lo stesso anche a Gabriel Garko e ad altre persone coinvolte in questa storia, come ad esempio Barbara d’Urso. E parlò anche, rinominato dagli attori della Ares “il diavolo”. ...

