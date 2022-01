A New York con Patti Smith, in viaggio tra musica e libertà (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 28 dicembre scorso, Patti Smith ha ricevuto da Bill De Blasio, il sindaco uscente, le chiavi della città di New York. Un evento particolarmente simbolico, che in qualche modo chiude un cerchio, quello che inizia a tratteggiare lei stessa parecchi anni prima. «Non ho niente da nascondere, a parte il desiderio. Uscirò da qui, salirò su quel treno e andrò a New York City. Diventerò qualcuno. Sarò così cattiva che diventerò una grande star e non tornerò mai più a bruciarmi in questa fabbrica schifosa». Si sfoga così in Piss Factory, canzone che prende forma da una sua vecchia poesia. La incide nel 1974 come lato B del suo 45 giri di debutto, sul lato A interpreta Hey Joe. Dopo anni vissuti con la famiglia nel New Jersey, la Smith, cattiveria a parte, il suo sogno lo realizza in pieno. «Quel 3 luglio ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il 28 dicembre scorso,ha ricevuto da Bill De Blasio, il sindaco uscente, le chiavi della città di New. Un evento particolarmente simbolico, che in qualche modo chiude un cerchio, quello che inizia a tratteggiare lei stessa parecchi anni prima. «Non ho niente da nascondere, a parte il desiderio. Uscirò da qui, salirò su quel treno e andrò a NewCity. Diventerò qualcuno. Sarò così cattiva che diventerò una grande star e non tornerò mai più a bruciarmi in questa fabbrica schifosa». Si sfoga così in Piss Factory, canzone che prende forma da una sua vecchia poesia. La incide nel 1974 come lato B del suo 45 giri di debutto, sul lato A interpreta Hey Joe. Dopo anni vissuti con la famiglia nel New Jersey, la, cattiveria a parte, il suo sogno lo realizza in pieno. «Quel 3 luglio ...

