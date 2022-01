Vladimir Luxuria contro Katia Ricciarelli: “Non mi piace! Usa un linguaggio volgare, razzista, sessista, omofobo e forte” (Di martedì 11 gennaio 2022) La nota opinionista Vladimir Luxuria ha parlato di Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli, protagonista del L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 11 gennaio 2022) La nota opinionistaha parlato dinella casa del Grande Fratello Vip, protagonista del L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

giancarlo3456 : RT @Sssolly000: Vladimir Luxuria, GRAZIE finalmente qualcuno che lo dice su canale 5 e non solo noi sui social #gfvip - Iosperiamoche1 : RT @Sssolly000: Vladimir Luxuria, GRAZIE finalmente qualcuno che lo dice su canale 5 e non solo noi sui social #gfvip - molliangelove : RT @Sssolly000: Vladimir Luxuria, GRAZIE finalmente qualcuno che lo dice su canale 5 e non solo noi sui social #gfvip - Yle07801 : RT @FaTinaameta: VLADIMIR LUXURIA CHE ESPRIME IL PENSIERO DI TUTTI NOI IN DIRETTA SU CANALE 5 È TUTTO CIÓ DI CUI AVEVO BISOGNO #gfvip #kati… - Noemi9814 : RT @FaTinaameta: VLADIMIR LUXURIA CHE ESPRIME IL PENSIERO DI TUTTI NOI IN DIRETTA SU CANALE 5 È TUTTO CIÓ DI CUI AVEVO BISOGNO #gfvip #kati… -