“Viaggi di nozze” | la scena di Verdone e la Gerini che fece infuriare Rita Rusi? | stasera in tv

(Di martedì 11 gennaio 2022) “Io Gggesseca prendo te Ivano.. Ma che te sta a legge a mia? Na bbotta de tensione… scusateme aò…”. Non è l’inizio del filmino fatto dal parente che commuove tutta la famiglia. È laall’altare che ha consacrato la coppia più buzzurra e orgogliosamente coatta del cinema. Mai osata ‘superare’ dal lontano 1995. La sposa, Claudia, astro nascente tra tra le attrici, e il consorte, un esageratissimo Carlo, hanno sdoganato quel linguaggio tamarro, e fin troppo comune, divenendo icone trash. “Ndo’ state? Che ffate? Nd’annate?”, perchéin tv c’è “di“, con Raniero Cotti Borroni, Giovannino, Ivano e Gessica Sessa. La signorina Jessica, si presenta in vaporoso tulle rosso, la gomma da masticare davanti al prete e fin al banchetto nuziale: “Ma come fai ...

a a aDIdi Giorgio Carbone CINE34 ore 21 con Carlo Verdone, Claudia Gerini e Veronica Pivetti. Regia di Carlo Verdone. Produzione Italia 1995. Durata: 1 ora e 43 LA TRAMA Tre coppie in viaggio ...