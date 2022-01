“Vergogna, non è possibile”: David Sassoli, l’orrore a poche ore dalla morte. Succede sui social (Di martedì 11 gennaio 2022) È morto nella notte tra il 10 e 11 gennaio 2022 David Sassoli. Il presidente del Parlamento europeo si è spento all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato dal 26 dicembre scorso. “Il presidente del Parlamento europeo dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente del Parlamento europeo è cancellata”, ha scritto il portavoce Roberto Cuillo. La data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime ore. David Sassoli, che avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 30 maggio, era nato a Firenze. Dopo il rincorrersi delle notizie e ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) È morto nella notte tra il 10 e 11 gennaio 2022. Il presidente del Parlamento europeo si è spento all’1.15 dell’11 gennaio nel Centro di riferimento oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato dal 26 dicembre scorso. “Il presidente del Parlamento europeo dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario. Per questo ogni attività ufficiale del Presidente del Parlamento europeo è cancellata”, ha scritto il portavoce Roberto Cuillo. La data e il luogo dei funerali verranno comunicati nelle prossime ore., che avrebbe compiuto 66 anni il prossimo 30 maggio, era nato a Firenze. Dopo il rincorrersi delle notizie e ...

Advertising

lucianonobili : Virginia Raggi #novax, seminascosta dal cappuccio, accompagnata dalla scorta, a fare il tampone per evitare il vacc… - TeresaBellanova : Vergogna. Non ci sono altre modi per commentare le illazioni di Paolo Becchi sulla morte di #DavidSassoli. Basta d… - matteosalvinimi : In un Paese dove in molte non hanno modo di accedere all’acqua e ai servizi igienici il fanatismo islamico compie l… - BomprezziMarco : RT @Fabio_DeBunker: #DavidSassoli è deceduto per le complicanze di una polmonite da legionella. La Covid19, i vaccini e #Montagnier non c'e… - sardo1951 : RT @CristinaMolendi: Ma @SigfridoRanucci non aveva detto che a Report non poteva invitare nessuno? E @GiuseppeConteIT non aveva detto che n… -