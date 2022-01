Un’ora sola vi vorrei, Enrico Brignano in onda da casa con Flora Canto (Di martedì 11 gennaio 2022) Il prossimo appuntamento di Un’ora sola vi vorrei, show condotto da Enrico Brignano, andrà in onda stasera 11 gennaio 2022, in prima serata su RaiDue in una modalità inedita. Il comico romano condurrà il suo programma in smart working. Per ragioni legate alle regole di isolamento Covid, Enrico Brignano si collegherà da casa per intrattenere … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 11 gennaio 2022) Il prossimo appuntamento divi, show condotto da, andrà instasera 11 gennaio 2022, in prima serata su RaiDue in una modalità inedita. Il comico romano condurrà il suo programma in smart working. Per ragioni legate alle regole di imento Covid,si collegherà daper intrattenere … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

