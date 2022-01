Advertising

ignaziocorrao : la vera ragione dello slittamento? nell’opposizione del nuovo governo #tedesco all’atto delegato. Una opposizione g… - dinotabasso : Una dichiarazione falsa inchioda Djokovic? Domani la decisione del governo - __misscarmela : E c'era chi si lamentava di Nicola che con Miriana pretendeva troppo ma non mi sembra che questo Basciano sia tanto… - AndreaBeneforti : @StynesTrevor @firenzeviola_it Sono di massima d'accordo con te, ma qualche dichiarazione del tipo 'Abbiamo fatto u… - Luke_Alenko : RT @troisi_licia: Non ho mai letto una sua dichiarazione, un suo pensiero, che non fossero ispirati a un senso di misura, di rispetto del s… -

Ultime Notizie dalla rete : Una dichiarazione

... Sassoli si è inventato più di'provocazione': chiamiamola così, con quel gusto dello scherzo ... ma soprattutto era il 70esimo anniversario delladi Schuman. Sassoli decise di ...Quest'ultimo lancio è arrivato quando sei Paesi, inclusi Stati Uniti e Giappone, hanno esortato la Corea del Nord a cessare le "azioni destabilizzanti" incongiunta alle Nazioni ...in una dichiarazione di lunedì che riguardava il test missilistico della scorsa settimana. Kim intasa l’agenda. La burocrazia dell’Onu non fa in tempo a prendere posizioni su un’attività ..."Ministra venga in Capitanata non solo per dare vicinanza e solidarietà alla nostra popolazione, che in questo momento si sente lasciata sola, ma anche per annunciare delle misure concrete" ...