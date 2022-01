UFFICIALE – Infortunio per Ounas con l’Algeria: il comunicato (Di martedì 11 gennaio 2022) Ancora brutte notizie dalla Coppa d’Africa dopo la positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto comunicato dalla federazione calcistica dell’Algeria, Adam Ounas avrebbe rimediato un lieve Infortunio. FOTO: Imago – Napoli Ounas Algeria L’attaccante del Napoli, infatti, non figura tra i calciatori convocati della Nazionale algerina per la gara di oggi contro la Sierra Leone. Di seguito la nota UFFICIALE della federazione: “In occasione del loro secondo allenamento, il giorno lunedì 10 gennaio, i verdi erano quasi al completo sul campo annesso del complesso multisport Japoma, a Douala. Mancavano solo Ramiz Zerrouki e Adam Ounas, lasciati a riposo per leggeri infortuni”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Ancora brutte notizie dalla Coppa d’Africa dopo la positività al Covid-19 di Kalidou Koulibaly. Secondo quantodalla federazione calcistica del, Adamavrebbe rimediato un lieve. FOTO: Imago – NapoliAlgeria L’attaccante del Napoli, infatti, non figura tra i calciatori convocati della Nazionale algerina per la gara di oggi contro la Sierra Leone. Di seguito la notadella federazione: “In occasione del loro secondo allenamento, il giorno lunedì 10 gennaio, i verdi erano quasi al completo sul campo annesso del complesso multisport Japoma, a Douala. Mancavano solo Ramiz Zerrouki e Adam, lasciati a riposo per leggeri infortuni”.

