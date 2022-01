Trovato morto in cantiere | gip riapre caso | ' indagare su moglie'

Advertising

elio_vito : Uno scrittore ungherese trovato morto a Roma, era un attivista Lgbt, grande oppositore di Orban, aperta un'inchiest… - mattinodipadova : Trovato senza vita nella sua abitazione. Aveva 61 anni. Era tra i più apprezzati scrittori veneti. E’ stato anche a… - Yoongi_Iero : RT @fisco24_info: Trovato morto Bob Saget, l'attore comico aveva 65 anni: Aveva appena iniziato un nuovo tour negli Usa, nessun segno di vi… - Yoongi_Iero : RT @Screenweek: Addio a #BobSaget star de Gli amici di papà L'attore, anche noto come narratore di How I Met Your Mother, è stato trovato m… - infoitcultura : Il cinema piange Bob Saget, trovato morto in hotel: aveva 65 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Trovato morto

Si riapre il giallo di Mauro Pamiro, il 44enne musicista e professore di informatica in un isituto superiore di Cremala mattina del 29 giugno del 2020 in un cantiere edile della cittadina in provincia di Cremona. Come riportato da alcuni quotidiani, il giudice per le indagini preliminari, Giulia Masci, ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Leggi anche Trieste, 17ennein uno stabile: è stato strangolato con un laccio da un 21enne ...Dopo la pandemia da Covid-19 e l'epidemia di aviaria, ora scoppia anche la peste suina africana. Al momento sono tre i cinghiali selvatici ...Si era innamorato di una ragazza conosciuta in chat sui social e si era deciso a raggiungerla in Africa, più precisamente in Costa d'Avorio, dove la giovane apparentemente risiedeva.