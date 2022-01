Advertising

Agenzia_Ansa : Un terremoto di magnitudo 6.5 è avvenuto a largo delle coste dell'isola di Cipro. L'ipocentro è stato localizzato… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Un terremoto di magnitudo 6.5 è avvenuto a largo delle coste dell'isola di Cipro. L'ipocentro è stato localizzato a 35 k… - FGuardiella : Terremoti: scossa di magnitudo 6.5 al largo di Cipro - lyuba1962 : RT @MediasetTgcom24: Terremoti, scossa di magnitudo 6.5 al largo di Cipro #cipro - FrankThommy : RT @Agenzia_Ansa: Un terremoto di magnitudo 6.5 è avvenuto a largo delle coste dell'isola di Cipro. L'ipocentro è stato localizzato a 35 k… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoti scossa

Un terremoto di magnitudo 6.5 è avvenuto a largo delle coste dell'isola di Cipro. Lo riporta il sito dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato localizzato a 35 km di ...Ma aldilà dell'intensità dellaè un altro il fattore che ha destato scalpore: pochi istanti prima della forte, come riportato dalla CNGT , è apparso in cielo un forte e misterioso ...Un terremoto di magnitudo 6.5 è avvenuto a largo delle coste dell'isola di Cipro. Lo riporta il sito dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia. L'ipocentro è stato localizzato a 35 km di pro ...Scossa di terremoto a Pólis, Cipro. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.6, si è verificata alle ore 03:07 (ore 02:07 in Italia) con epicentro nei pressi di Pólis, Cipro. La ...