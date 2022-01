Stefano Puzzer, il leader dei portuali no Green pass di Trieste: 'Sono positivo al Covid' (Di martedì 11 gennaio 2022) "Sono a casa perché mia moglie è risultata positiva con un tampone, anch'io ne ho fatto uno e Sono risultato positivo (al Covid, ndr). Ci aspettano dieci giorni di quarantena. Questo non mi rende ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 11 gennaio 2022) "a casa perché mia moglie è risultata positiva con un tampone, anch'io ne ho fatto uno erisultato(al, ndr). Ci aspettano dieci giorni di quarantena. Questo non mi rende ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il leader della protesta al porto di Trieste, Stefano Puzzer: 'Sono positivo, in quarantena a casa. Mi spiace, ho i… - HuffPostItalia : Stefano Puzzer ha il Covid: 'Mi sto curando con le terapie domiciliari' - infoitinterno : Stefano Puzzer positivo al Covid | L'elenco dei MEDICINALI elencati dal leader della protesta 'No Green Pass' dei p… - emiliano85 : @DAVIDPARENZO Vai David, stanno cadendo tutti #AvantiTutta - lucia25968868 : RT @Miti_Vigliero: Ma non l'aveva già preso? Stefano Puzzer, il leader dei portuali no vax, è positivo: «L'ho preso da mia moglie» https:/… -