"Soltanto dei vermi". Orrore dopo la morte di David Sassoli, la rabbia di Guido Crosetto (Di martedì 11 gennaio 2022) La morte di David Sassoli, scomparso a 65 anni a causa di una complicazione determinata da una grave disfunzione del sistema immunitario, apre una giornata di tristezza e di cordoglio. Addio al presidente del Parlamento europeo, una figura mite, di alto profilo, rispettata da tutti. Una morte che raccoglie nel cordoglio ogni realtà politica, in Italia e in Europa, con sentiti messaggi di stima, affetto e vicinanza arrivati da tutti, dai compagni di partito e fino ovviamente a chi la pensava diversamente da lui. Eppure, la bestialità degli esseri umani non conosce freni. Neppure davanti alla morte. Neppure di fronte alla scomparsa di una persona senza macchia, quasi impossibile da attaccare e criticare. Non che, al contrario, sarebbe giustificata neppure una briciola di Orrore, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Ladi, scomparso a 65 anni a causa di una complicazione determinata da una grave disfunzione del sistema immunitario, apre una giornata di tristezza e di cordoglio. Addio al presidente del Parlamento europeo, una figura mite, di alto profilo, rispettata da tutti. Unache raccoglie nel cordoglio ogni realtà politica, in Italia e in Europa, con sentiti messaggi di stima, affetto e vicinanza arrivati da tutti, dai compagni di partito e fino ovviamente a chi la pensava diversamente da lui. Eppure, la bestialità degli esseri umani non conosce freni. Neppure davanti alla. Neppure di fronte alla scomparsa di una persona senza macchia, quasi impossibile da attaccare e criticare. Non che, al contrario, sarebbe giustificata neppure una briciola di, ...

Advertising

PuglisoneLive : La morte di una persona perbene come #DavidSassoli non è soltanto una catastrofe per il presente. E' una catastrofe… - whatmovemyhear1 : RT @Maryoline7: Ricordi Sorrido nella notte ascoltando soltanto il silenzio... ed è come volare sui sentieri del passato... percepisco anc… - UeT1982 : In attesa di ottenere il rilascio o il rinnovo della carta tachigrafica, le registrazioni manuali possono essere fa… - nicoirto : Con #DavidSassoli, Presidente dell'#EuroParlamento, perdiamo non soltanto una straordinaria figura di giornalista,… - MartaFarasha : Con David Sassoli muore un po' l'idea di Europa in cui ho sempre creduto, un' Europa più giusta e solidale, non sol… -