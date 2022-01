Scherma, presentato il “viaggio Mondiale” di Milano 2023 (Di martedì 11 gennaio 2022) Milano (ITALPRESS) – E' scattata ufficialmente a Milano la macchina organizzativa per i Mondiali di Scherma che la città ospiterà nel 2023. Sarà l'ottavo Mondiale di Scherma in Italia. All'Allianz Cloud di Milano, dove si terranno le gare del Mondiale, è stato presentato il comitato organizzatore dell'evento, che rappresenterà anche l'ultima chance di qualificazione prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. “Milano è una città conosciuta da tutti – ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò -, ora lo è anche sportivamente dopo essere salita alla ribalta in maniera prepotente con il cammino vincente dell'Olimpiade Milano-Cortina. Credo che il Mondiale di Scherma sarà ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)(ITALPRESS) – E' scattata ufficialmente ala macchina organizzativa per i Mondiali diche la città ospiterà nel. Sarà l'ottavodiin Italia. All'Allianz Cloud di, dove si terranno le gare del, è statoil comitato organizzatore dell'evento, che rappresenterà anche l'ultima chance di qualificazione prima delle Olimpiadi di Parigi 2024. “è una città conosciuta da tutti – ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò -, ora lo è anche sportivamente dopo essere salita alla ribalta in maniera prepotente con il cammino vincente dell'Olimpiade-Cortina. Credo che ildisarà ...

