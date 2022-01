Sanremo | Amadeus svela le 5 co-conduttrici

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli sono le 5 donne che accompagnerannonella conduzione del Festival di. L'attrice Ornella Multi sarà la co-conduttrice della prima serata di martedì 1 febbraio, la giovane Lorena Cesarini nota per il suo ruolo in “Suburra” sarà accantomercoledì 2, Drusilla Doer il personaggio dietro cui si cela Gianluca Gori salirà sul palco giovedì 3. Venerdì 4 toccherà a Maria Chiara Giannetta, attrice che ha sbancato l'Auditel con la serie di Rai1 “Blanca”, mentre per la serata finale l'Ariston vedrà protagonista l'attrice Sabrina Ferilli. (ITALPRESS).