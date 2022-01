Sanremo 2022, Jovanotti chiude la porta al Festival: «Sarò a casa. Devo fare l’autore di Morandi» (Di martedì 11 gennaio 2022) Jovanotti, Gianni Morandi Jovanotti chiude la porta a Sanremo 2022. Nonostante gli auspici e gli inviti dell’amico Amadeus, puntualmente alimentati dagli immancabili rumors, il cantante non sarà ospite al prossimo Festival. Salvo colpi di scena o ripensamenti. Intervenendo nel pomeriggio a Radio Subasio, Lorenzo Cherubini ha escluso una propria presenza all’Ariston, spiegando di essere invece concentrato sulla kermesse in qualità di autore del brano portato in gara da Gianni Morandi. Interpellato sulla manifestazione canora in scena dall’1 al 5 febbraio prossimi, Jovanotti ha spiegato: “Io Devo fare l’autore di Morandi, sono ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 11 gennaio 2022), Giannila. Nonostante gli auspici e gli inviti dell’amico Amadeus, puntualmente alimentati dagli immancabili rumors, il cantante non sarà ospite al prossimo. Salvo colpi di scena o ripensamenti. Intervenendo nel pomeriggio a Radio Subasio, Lorenzo Cherubini ha escluso una propria presenza all’Ariston, spiegando di essere invece concentrato sulla kermesse in qualità di autore del branoto in gara da Gianni. Interpellato sulla manifestazione canora in scena dall’1 al 5 febbraio prossimi,ha spiegato: “Iodi, sono ...

