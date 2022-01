Ritorna la didattica a distanza o mista, con solo alcuni alunni a casa. MODELLO norme di comportamento (Di martedì 11 gennaio 2022) Rientro a scuola dopo la pausa natalizia: un ritorno tra i banchi molto brusco, segnato in numerose circostanze dalle assenze legate alla situazione sanitaria. Nuove regole da mettere in pratica per quarantene o isolamento ma, di fatto, tante classi si trovano a dover fare i conti nuovamente con la DAD o DDI in maniera prolungata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 gennaio 2022) Rientro a scuola dopo la pausa natalizia: un ritorno tra i banchi molto brusco, segnato in numerose circostanze dalle assenze legate alla situazione sanitaria. Nuove regole da mettere in pratica per quarantene o isolamento ma, di fatto, tante classi si trovano a dover fare i conti nuovamente con la DAD o DDI in maniera prolungata. L'articolo .

