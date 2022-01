Rafael Leao | un giocatore nuovo | ecco il segreto del suo successo

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 gennaio 2022) Si comincia con il Milan a Venezia, che va in gol già al 2', con Ibra. Senza storia il resto della gara che i rossoneri controllano agevolmente infliggendo ai veneti un pesante 3-0. Indubbiamente in grande autostima gli uomini di Pioli: attualmente i piedi e la testa di Ibrahimovic, la forza fisica e la qualità del giovane Tonali, la velocità e la tecnica di Hernandez efanno diventare facili le giocate più difficili. In grande questi ultimi due che hanno spettacolarizzato la fascia sinistra con giocate strappa applausi facendo girare la testa ai loro avversari. Tra l'altro il portoghese ci è parso anche cambiato nelle sue caratteristiche di gioco, più riflessivo e attento a smistare la palla, appena dopo il primo dribbling, tanto da mandare in gol prima Ibra e poi Hernandez. Per poi correre a sfogare tutto il suo entusiasmo tra le braccia di Zlatan, che lui ...