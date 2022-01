Pronti per Truth? A febbraio debutterà il social network dell’ex presidente Trump (Di martedì 11 gennaio 2022) Un anno fa, di questi periodo, perdeva nel peggiore dei modi, con tanto di ricorsi non accolti, le presidenziali contro Biden. Ora Donald Trump mantiene fede a una delle sue promesse ardite, lanciando quel social network paventato, quando dimorava alla Casa Bianca. Truth, il social di Donald Trump – Adobe Stock“Thank you all for the preorder support! The Truth is coming”. Con questo messaggio di benvenuto, si annuncia l’arrivo imminente di Truth. Parola d’ordine: verità. Una parola ripetuta più volte, addirittura con tutte lettere maiuscole, durante il prologo alla presentazione. “Big Tent” è un nuovo modo di descrivere “inclusività” in America. Ecco la descrizione di Truth attraverso una metafora: “Pensa a una ... Leggi su computermagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Un anno fa, di questi periodo, perdeva nel peggiore dei modi, con tanto di ricorsi non accolti, le presidenziali contro Biden. Ora Donaldmantiene fede a una delle sue promesse ardite, lanciando quelpaventato, quando dimorava alla Casa Bianca., ildi Donald– Adobe Stock“Thank you all for the preorder support! Theis coming”. Con questo messaggio di benvenuto, si annuncia l’arrivo imminente di. Parola d’ordine: verità. Una parola ripetuta più volte, addirittura con tutte lettere maiuscole, durante il prologo alla presentazione. “Big Tent” è un nuovo modo di descrivere “inclusività” in America. Ecco la descrizione diattraverso una metafora: “Pensa a una ...

