Pnrr | Ruocco | ' urgenza di mettere a terra progetti richiede anche supporto Fondazioni'

(Di martedì 11 gennaio 2022) Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo ascoltato il Presidente Profumo, l'audizione ha confermato la necessità di comprendere le cause e le eventuali omissioni che hanno allontanato alcunedal perseguimento degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. L'accesso alle risorse del, la necessità di rafforzare le competenze degli Enti locali e l'dia valore aggiunto positivo richiedono il necessario coinvolgimento edelle". Ad affermarlo in una nota è il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, Carladopo l'audizione di Francesco Profumo, il presidente di Acri-Associazione di ...

'Ci sia periodico ricambio organi a garanzia territorio' . 'L'accesso alle risorse del, la necessita' di rafforzare le competenze degli Enti locali e l'urgenza di mettere a terra ... Carla(...Il tempo della ricostruzione è iniziato e, se da un lato ilviene considerato, a torto o a ... il ruolo chiave delle Popolari Come proprio ieri ha ricordato Carla, Presidente della ...“Oggi abbiamo ascoltato il Presidente Profumo, l’audizione ha confermato la necessità di comprendere le cause e le eventuali omissioni che hanno allontanato alcune Fondazioni dal perseguimento degli s ...'Ci sia periodico ricambio organi a garanzia territorio' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 gen - 'L'accesso alle risorse del Pnrr, la necessita' di rafforzare le competenze degli Enti locali ...