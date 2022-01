Pierferdinando Casini di nuovo positivo al Covid (Di martedì 11 gennaio 2022) Pierferdinando Casini positivo al Covid 19 . Il senatore sta bene, presenta solo sintomi di una normale influenza. Il parlamentare è risultato positivo al test effettuato questa mattina all'ingresso a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022)al19 . Il senatore sta bene, presenta solo sintomi di una normale influenza. Il parlamentare è risultatoal test effettuato questa mattina all'ingresso a ...

Advertising

xgianc : RT @cutolotto: @pieroomega @Pierferdinando @berlusconi @ItaliaViva @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle No Casini candidato al Quirinale, troppo am… - cutolotto : @pieroomega @Pierferdinando @berlusconi @ItaliaViva @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle No Casini candidato al Quirinale,… - StefaniSer : @TonioScatigna @gennaro38069406 @Pierferdinando @Pierferdinando Casini è l’emblema dell’italico fancazzista poltron… - sergioalesi : RT @cclatwe: @La_manina__ @elio_vito vito nostro e la ricerca di una poltroncina (pure nella 'sinistra' conservatrice) per insidiare la lea… - cclatwe : @La_manina__ @elio_vito vito nostro e la ricerca di una poltroncina (pure nella 'sinistra' conservatrice) per insid… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierferdinando Casini Pierferdinando Casini di nuovo positivo al Covid Pierferdinando Casini positivo al Covid 19 . Il senatore sta bene, presenta solo sintomi di una normale influenza. Il parlamentare è risultato positivo al test effettuato questa mattina all'ingresso a ...

Toto Quirinale: Draghi in testa, Berlusconi quasi senza speranze Sul totale degli elettori dopo Draghi, Cartabia, Gentiloni, Casellati, si collocano Paola Severino con il 20%, Berlusconi con il 18%, Dario Franceschini con il 18%, Pierferdinando Casini con il 17%, ...

Pierferdinando Casini di nuovo positivo al Covid Quotidiano.net Pierferdinando Casini di nuovo positivo al Covid Il senatore positivo al test effettuato all'ingresso in Senato. Presenta i sintomi di una normale influenza Roma, 11 gennaio 2022 - Pierferdinando Casini positivo al Covid 19. Il senatore sta bene, pr ...

Sondaggi Quirinale: il preferito dagli italiani è Draghi, seguito da Cartabia e Gentiloni Secondo il sondaggio del Radar Swg gli italiani vogliono che sia Mario Draghi il prossimo Presidente della Repubblica ...

positivo al Covid 19 . Il senatore sta bene, presenta solo sintomi di una normale influenza. Il parlamentare è risultato positivo al test effettuato questa mattina all'ingresso a ...Sul totale degli elettori dopo Draghi, Cartabia, Gentiloni, Casellati, si collocano Paola Severino con il 20%, Berlusconi con il 18%, Dario Franceschini con il 18%,con il 17%, ...Il senatore positivo al test effettuato all'ingresso in Senato. Presenta i sintomi di una normale influenza Roma, 11 gennaio 2022 - Pierferdinando Casini positivo al Covid 19. Il senatore sta bene, pr ...Secondo il sondaggio del Radar Swg gli italiani vogliono che sia Mario Draghi il prossimo Presidente della Repubblica ...