Oggi il ministro incontra il presidente dei dirigenti scolastici (Di martedì 11 gennaio 2022) Oggi alle 16 Attilio Fratta, presidente di dirigentiScuola, l'associazione sindacale che rappresenta i Presidi italiani, sarà ricevuto dal ministro della Pubblica Istruzione Patrizio Bianchi. Intanto "Le notizie che ci vengono dalle scuole non sono affatto tranquillizzanti. Il 15% degli alunni e il 20% del personale assenti – dati che raccogliamo empiricamente con i nostri contatti sui posti di lavoro – parlano di una realta' che difficilmente puo' dirsi di normalita'. E non crediamo sia giusto minimizzare facendo operazioni valutative di relativizzazione – la Scuola e' l'unica realta' che chiuderebbe, gli assenti sono nella norma, non si e' raggiunto il picco ecc. – perche' poi i fatti vanno in tutt'altra direzione: i comuni e le regioni si muovono in ordine sparso e vanno per la loro strada". E' quanto sottolina in ...

