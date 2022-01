“Napoli su Ndombele, filtra la volontà di Giuntoli” (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Napoli alla ricerca di rinforzi sul mercato di gennaio: Ndombele del Tottenham è un obiettivo. A rivelare la notizia è Santi Aouna, giornalista di Footmercato. Secondo le ultime notizie di mercato il Napoli fa sul serio per Ndombele, centrocampista classe ’96 del Tottenham. Il club di De Laurentiis vorrebbe pescare di nuovo in Premier League per rafforzare la rosa di Spalletti, soprattutto quando si tratta di poter avere giocatori in prestito. “Il Napoli ha un grande interesse per Tanguy Ndombele, la cui idea è quella di averlo in prestito già quest’inverno” dice il giornalista che aggiunge: “Gli Spurs non hanno preclusioni e potrebbero aprire ad una partenza del nazionale francese“. Il Napoli sta facendo delle valutazioni, anche perché a centrocampo è recuperato ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilalla ricerca di rinforzi sul mercato di gennaio:del Tottenham è un obiettivo. A rivelare la notizia è Santi Aouna, giornalista di Footmercato. Secondo le ultime notizie di mercato ilfa sul serio per, centrocampista classe ’96 del Tottenham. Il club di De Laurentiis vorrebbe pescare di nuovo in Premier League per rafforzare la rosa di Spalletti, soprattutto quando si tratta di poter avere giocatori in prestito. “Ilha un grande interesse per Tanguy, la cui idea è quella di averlo in prestito già quest’inverno” dice il giornalista che aggiunge: “Gli Spurs non hanno preclusioni e potrebbero aprire ad una partenza del nazionale francese“. Ilsta facendo delle valutazioni, anche perché a centrocampo è recuperato ...

