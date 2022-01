Motorola prepara il Razr 3 | sarà un mostro di potenza con la stessa eleganza di sempre

Leggi su computermagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022)vuolere il suo prossimo smartphone pieghevole, e sembra proprio che non abbia intenzione di lasciare nulla al caso proprio per questa sua aspettativa. Come vediamo in foto questo è il3, uno smartphone pieghevole capace, per l’appunto, di essere piegato in una precisa posizione – Computermagazine.itSamsung e Honor si stannondo a fare il botto con il loro cellulare pieghevole, e dal momento che non si veda spesso un dispositivo di questa portata sicuramente, il loro obiettivo,quello di stupire la concorrenza come anche gli stessi acquirenti. LEGGI ANCHE:MA1 è il dongle definitivo per avereAndroid Auto wireless compatibile con la tua vettura Nonda meno ...