Lavezzi e il flirt con Belen Rodriguez: il ‘pocho’ perde le staffe e sbotta (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl pocho Lavezzi e Belen Rodriguez. Una vacanza in Uruguay, qualche ammiccamento più virtuale che reale ed ecco che il mondo del ‘patinato’ costruisce il primo gossip dell’anno. Lei ha appena concluso l’ennesima storia d’amore, quella con Antonino Spinalbese, lui ex attaccante del Napoli e del Psg negli ultimi anni sguscia via tra una storia e l’altra, un pò come gli capitava in campo. Lavezzi si trova a Punta del Este, in Uruguay, con la compagna, la modella Natalia Borges. In vacanza in Sud America c’è anche la Rodriguez: con lei l’amica del cuore Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello Dopo una serie di rumors su una loro possibile liason, il Pocho ha pubblicato un post su instagram smentendo la relazione con Belen con un eloquente: “Non ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl pocho. Una vacanza in Uruguay, qualche ammiccamento più virtuale che reale ed ecco che il mondo del ‘patinato’ costruisce il primo gossip dell’anno. Lei ha appena concluso l’ennesima storia d’amore, quella con Antonino Spinalbese, lui ex attaccante del Napoli e del Psg negli ultimi anni sguscia via tra una storia e l’altra, un pò come gli capitava in campo.si trova a Punta del Este, in Uruguay, con la compagna, la modella Natalia Borges. In vacanza in Sud America c’è anche la: con lei l’amica del cuore Patrizia Griffini, ex concorrente del Grande Fratello Dopo una serie di rumors su una loro possibile liason, il Pocho ha pubblicato un post su instagram smentendo la relazione concon un eloquente: “Non ...

