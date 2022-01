L’Associated Press si lancia nel mercato degli NFT (Di martedì 11 gennaio 2022) Un modo di sfruttare le nuove tecnologie a disposizione per autofinanziarsi e per trovare una fonte di introiti alternativa rispetto al tradizionale mercato dei media. È quello che intende fare L’Associated Press investendo negli NFT: secondo quanto la nota agenzia stampa internazionale comunica, sarà possibile acquistare il lavoro di alcuni specifici fotoreporter (tra quelli che hanno fatto la storia dell’agenzia stampa) attraverso la blockchain e il mercato degli NFT. Associated Press sarà coadiuvata da un’azienda chiamata Xooa che si occuperà della gestione dei processi tecnici, la criptomoneta utilizzata per gli scambi sarà Ethereum. LEGGI ANCHE > Papapix è la prima realtà editoriale a sbarcare nel mondo degli NFT Associated Press e NFT: un ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 11 gennaio 2022) Un modo di sfruttare le nuove tecnologie a disposizione per autofinanziarsi e per trovare una fonte di introiti alternativa rispetto al tradizionaledei media. È quello che intende fareinvestendo negli NFT: secondo quanto la nota agenzia stampa internazionale comunica, sarà possibile acquistare il lavoro di alcuni specifici fotoreporter (tra quelli che hanno fatto la storia dell’agenzia stampa) attraverso la blockchain e ilNFT. Associatedsarà coadiuvata da un’azienda chiamata Xooa che si occuperà della gestione dei processi tecnici, la criptomoneta utilizzata per gli scambi sarà Ethereum. LEGGI ANCHE > Papapix è la prima realtà editoriale a sbarcare nel mondoNFT Associatede NFT: un ...

