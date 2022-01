Isabelle Berro-Amadeï nuovo membro del Governo di Monaco

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 gennaio 2022)è ilministro delle Relazioni esterne e della Cooperazione deldel Principato di. Prende il posto di Laurent Anselmi, che diventa capo di Gabinetto del Principe Alberto, e lascia così l’incarico di ambasciatore straordinario e plenipotenziario in Belgio. Dopo una brillante carriera giudiziaria segnata in particolare dall’esercizio della funzione di giudice e poi di presidente di sezione alla Corte europea dei Diritti dell’uomo, la signorainizia la carriera diplomatica il 1° agosto 2016 come ambasciatore in Germania. Successivamente ricopre lo stesso ruolo in Austria, Polonia e presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.