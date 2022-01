Inter-Juventus, Inzaghi: “Favoriti? Rispondo così. Zhang, scudetto e stop Chiesa…” (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tecnico dei nerazzurri si è espresso in merito alla finale di Supercoppa italiana contro i rivali della Juventus. Leggi su mediagol (Di martedì 11 gennaio 2022) Il tecnico dei nerazzurri si è espresso in merito alla finale di Supercoppa italiana contro i rivali della

Advertising

GiovaAlbanese : I messaggi social di sostegno a Federico #Chiesa da parte di #Inter, #Napoli e #Milan sono tanto belli. Diciamolo. #Juventus - CB_Ignoranza : Arrivare pronti alla Supercoppa: lo stai facendo malissimo #Juventus #Inter #Supercoppa - forumJuventus : Allegri pre #InterJuve: 'Gioca Perin perchè Szczesny arriverà all'ultimo minuto per via del Green Pass. Per sopperi… - infoitsport : De Rosa: «L’Inter sembra senza rivali. Juventus? Domani altri pensieri» - infoitsport : Inter-Juventus, Dzeko torna titolare! Allenamento in corso, un dubbio – Sky -