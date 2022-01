(Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Il tribunale del Riesame di Napoli ha annullato per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari a carico deldiAntonio Raiano, chedunque; questi era stato arrestato il 21 dicembre scorso insieme al comandante della Polizia municipale Igino Faiella – anche quest’ultimo è stato liberato per mancanza di gravi indizi – nell’ambito di un’indagine della Dda di Napoli con l’accusa di aver truccato una gara d’appalto relativa alla rimozione dial cimitero diin modo da aggiudicarla all’imprenditore Carlo Savoia, anch’egli arrestato il 21 dicembre (finito in carcere e poi messo ai domiciliari). Nel blitz dei carabinieri del Noe furono ...

Advertising

zazoomblog : Inchiesta appalti rifiuti torna libero il sindaco di Curti - #Inchiesta #appalti #rifiuti #torna - anteprima24 : ** #Inchiesta appalti #Rifiuti, torna libero il #Sindaco di #Curti ** - notiziedabruzzo : Inchiesta sui Casalesi per gli appalti tocca anche L’Aquila - infoitinterno : Inchiesta appalti, confiscati 7 milioni dalla GdF - ZenatiDavide : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma i due indagati De Luca e Oliverio (e la cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta appalti

... svelato alla Commissione parlamentare Antimafia come funzionavano i grandi, aver fatto i ...chiusa. Un po poco per spiegare la morte di un ex sindaco di Palermo che aveva puntato il ...Nell'ambito dell'della guardia di finanza che ha portato alla confisca di beni per sette milioni al clan vicino ai casalesi, è emerso che il gruppo criminale ruotava attorno ad imprenditori edili residenti ...Appalti Asl Napoli 3 Sud, confisca di 7 milioni: gli indagati contigui ai Casalesi Appalti Asl Napoli 3 Sud, confisca di 7 milioni ...CURTI – Il tribunale del Riesame ha annullato l’ordinanza a carico del sindaco di Curti Antonio Raiano e del comandante dei vigili urbani Igino Faiella. Erano entrambi ai domiciliari ed erano rimasti ...