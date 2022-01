Il Parlamento ricorda David Sassoli. Interviene anche Draghi (Di martedì 11 gennaio 2022) La Camera e il Senato ricordano David Sassoli, presidente del Parlamento europeo scomparso la notte scorsa. Dopo il ricordo del presidente della Camera, Roberto Fico, e di quello del Senato, Elisabetta Casellati, prendono la parola un oratore per gruppo e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Draghi: "Un italiano al servizio dell'Europa, delle sue istituzioni e dei suoi cittadini" "I primi ricordi che vengono in mente di David Sassoli sono il garbo, l'umanita', l'altruismo. La passione per la professione giornalistica, che lo ha reso uno dei volti piu' noti e amati fra tutti gli italiani. Lo spirito civico e la capacita' di ascolto, che lo hanno guidato nel suo percorso politico, e lo hanno fatto rispettare tanto dai compagni di partito ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 gennaio 2022) La Camera e il Senatono, presidente deleuropeo scomparso la notte scorsa. Dopo il ricordo del presidente della Camera, Roberto Fico, e di quello del Senato, Elisabetta Casellati, prendono la parola un oratore per gruppo e il presidente del Consiglio, Mario: "Un italiano al servizio dell'Europa, delle sue istituzioni e dei suoi cittadini" "I primi ricordi che vengono in mente disono il garbo, l'umanita', l'altruismo. La passione per la professione giornalistica, che lo ha reso uno dei volti piu' noti e amati fra tutti gli italiani. Lo spirito civico e la capacita' di ascolto, che lo hanno guidato nel suo percorso politico, e lo hanno fatto rispettare tanto dai compagni di partito ...

