I 5 migliori film di Andrew Garfield da vedere: non solo Spider-Man (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la sua vittoria ai Golden Globes nella categoria Miglior attore in un film commedia o musical, andiamo alla scoperta dei migliori film di Andrew Garfield. Se è vero che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, allora è giusto affermare che "da grandi ruoli derivano grandi performance". Andrew Garfield di responsabilità ne ha avute tante, e non ci riferiamo solo a quella derivante dall'indossare l'agognata - ma pesante come un fardello - tuta di Spider-Man. Monaci silenti, soci traditi urlanti, geni dei musical cantanti, cloni più umani degli umani stessi: è una montagna russa delle emozioni, una mappa dei sentimenti umani quella costruita da Garfield performance dopo performance. Un corollario di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 11 gennaio 2022) Dopo la sua vittoria ai Golden Globes nella categoria Miglior attore in uncommedia o musical, andiamo alla scoperta deidi. Se è vero che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, allora è giusto affermare che "da grandi ruoli derivano grandi performance".di responsabilità ne ha avute tante, e non ci riferiamoa quella derivante dall'indossare l'agognata - ma pesante come un fardello - tuta di-Man. Monaci silenti, soci traditi urlanti, geni dei musical cantanti, cloni più umani degli umani stessi: è una montagna russa delle emozioni, una mappa dei sentimenti umani quella costruita daperformance dopo performance. Un corollario di ...

