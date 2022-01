HBO Max dice di essere il terzo player al mondo insieme a Netflix e Disney (Di martedì 11 gennaio 2022) Il capo della Warner in streaming ha affermato che HBO Max è ora tra i “tre grandi” con Netflix e Disney Financial Times, pagina 6, di Anna Nicolaou. L’amministratore delegato di WarnerMedia afferma che il servizio di streaming HBO Max della società ha «sfondato» nel 2021 e si è unito a Disney e Netflix come leader delle guerre di streaming, anche se è rimasto indietro di decine di milioni di abbonati. «È giusto dire che sta diventando una corsa a tre cavalli in testa al gruppo», ha detto Jason Kilar al Financial Times. «Per quanto riguarda la narrazione… e quando guardi i numeri degli abbonati negli Stati Uniti, le cose diminuiscono un bel po’ dopo i primi tre corsi». La società la scorsa settimana ha riferito di aver raggiunto 74 milioni di abbonati a HBO Max e HBO entro la fine del 2021, rispetto ai 61 milioni del ... Leggi su tvzoom (Di martedì 11 gennaio 2022) Il capo della Warner in streaming ha affermato che HBO Max è ora tra i “tre grandi” conFinancial Times, pagina 6, di Anna Nicolaou. L’amministratore delegato di WarnerMedia afferma che il servizio di streaming HBO Max della società ha «sfondato» nel 2021 e si è unito acome leader delle guerre di streaming, anche se è rimasto indietro di decine di milioni di abbonati. «È giusto dire che sta diventando una corsa a tre cavalli in testa al gruppo», ha detto Jason Kilar al Financial Times. «Per quanto riguarda la narrazione… e quando guardi i numeri degli abbonati negli Stati Uniti, le cose diminuiscono un bel po’ dopo i primi tre corsi». La società la scorsa settimana ha riferito di aver raggiunto 74 milioni di abbonati a HBO Max e HBO entro la fine del 2021, rispetto ai 61 milioni del ...

Ultime Notizie dalla rete : HBO Max Sharon Stone farà parte del cast di L'assistente di volo 2 In L'assistente di volo 2 , la seconda stagione della serie con star Kaley Cuoco, reciterà anche la star del cinema Sharon Stone . HBO Max ha svelato il coinvolgimento dell'attrice rivelando che negli episodi avrà la parte della madre di Cassie. Nel prossimo capitolo della storia raccontata in L'assistente di volo - The Flight ...

Peacemaker: tutto sulla serie TV con John Cena nei panni di un supereroe Peacemaker, la serie TV quando esce? Negli Stati Uniti gli spettatori di HBO Max possono iniziare a vedere i primi episodi di Peacemaker a partire dal 13 gennaio 2022. Per quanto riguarda l'Italia, ...

Euphoria: La premiere della seconda stagione fa raggiungere un nuovo record a HBO Max ComingSoon.it Sharon Stone farà parte del cast di L'assistente di volo 2 L'attrice Sharon Stone reciterà negli episodi di L'assistente di volo 2 e HBO Max ha condiviso i dettagli del suo ruolo. In L'assistente di volo 2, la seconda stagione della serie con star Kaley Cuoco ...

stagione hbo max ... dove va in onda sulla rete via cavo HBO e contemporaneamente è in streaming sul servizio HBO Max. HBO ha fatto sapere che il primo episodio della nuova stagione, arrivato domenica scorsa (in ...

