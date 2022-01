Golf, Rahm supera i 30 milioni di guadagni in carriera sul Pga Tour (Di martedì 11 gennaio 2022) In virtù del secondo posto nel Sentry Tournament of Champions alle Hawaii, Jon Rahm è entrato a far parte di una ristretta cerchia di Golfisti. Gli 800.000 euro di prize money gli hanno infatti consentito di sfondare il muro dei 30 milioni di guadagni in carriera sul Pga Tour, toccando quota 30.585.822 dollari per la precisione. Il numero 1 del ranking è diventato il 44° giocatore di sempre a raggiungere questa cifra. Centrato questo traguardo, però, Rahm non vuole fermarsi e punta a scavalcare altri suoi colleghi o ex colleghi. Il primo è Hunter Mahan, che lo precede in questa graduatoria. Sarà invece un’impresa raggiungere Tiger Woods, saldamente al comando con un bottino di 120.851.706 dollari. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) In virtù del secondo posto nel Sentrynament of Champions alle Hawaii, Jonè entrato a far parte di una ristretta cerchia diisti. Gli 800.000 euro di prize money gli hanno infatti consentito di sfondare il muro dei 30diinsul Pga, toccando quota 30.585.822 dollari per la precisione. Il numero 1 del ranking è diventato il 44° giocatore di sempre a raggiungere questa cifra. Centrato questo traguardo, però,non vuole fermarsi e punta a scavalcare altri suoi colleghi o ex colleghi. Il primo è Hunter Mahan, che lo precede in questa graduatoria. Sarà invece un’impresa raggiungere Tiger Woods, saldamente al comando con un bottino di 120.851.706 dollari. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Golf, #Rahm supera i 30 milioni di guadagni in carriera sul #PgaTour - zazoomblog : Golf PGA Tour: Cameron Smith batte Rahm e si aggiudica il Tournament of Champions con un punteggio record - #Tour:… - zazoomblog : Golf: Cameron Smith tenta la fuga al Sentry Tournament of Champions 2022. Jon Rahm e Daniel Berger lo inseguono -… -