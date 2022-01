(Di martedì 11 gennaio 2022)– “È drammatica la situazione in cui versa oggi il barcone abbandonato nei pressi delDue: pericolosamente inclinato da vento e correnti e col pericolo che affondi o, peggio, si stacchi dagli ormeggi. È una situazione intollerabile e che mette a rischio l’incolumità di cose e persone”. A denunciarlo è ildi, Esterino Montino. “Purè già accaduto, è passato poco più di un anno – spiega – da quando l’imbarcazione si era staccata dagli ormeggi e aveva urtato, danneggiandola, la passerella pedonale laterale del(leggi qui). Costringendo poi la Capitaneria a un intervento d’urgenza. Non possiamo certo correre il rischio che accada di nuovo. Per questo faccio appello ...

Advertising

ilfaroonline : Fiumicino, il Sindaco: “La Regione rimuova il relitto al Ponte 2 Giugno, è troppo pericoloso” - CorriereCitta : Fiumicino, relitto vicino al ponte due giugno, il Sindaco sbotta: «La Regione lo rimuova» - ilfaroonline : Fiumicino, il Polo dei Moderati: “Pronti a sostenere la candidatura a sindaco di Baccini” - CorriereCitta : Coronavirus Fiumicino, 53 nuovi contagi, il Sindaco: «I positivi totali di nuovo sopra quota 900» - CarloBianconi7 : @SoniaMystique @VincenzoLucia2 So per certo che sia Fiumicino che Ladispoli sono comuni con un proprio sindaco, Pol… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Sindaco

Il Faro online

La nota deldiEsterino Montino Secondo il report di oggi della Asl RM3, in questo momento nella nostra città ci sono 1019 persone positive al Covid - 19 ....132 positivi in più e 40 persone guarite - aggiunge il- . L'età media è di 36 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 1,12'. 'Ancora una volta, sono Isola Sacra ele ...Sindaco Montino: 'L'aumento dei casi deve servirci per capire l'importanza di vaccinarsi e di fare anche la terza dose e, anche dopo il vaccino, di seguire le regole sull'uso della mascherina, sul dis ...La nota del Sindaco di Fiumicino Esterino Montino Secondo il report di oggi della Asl RM3, in questo momento nella nostra città ci sono 1019 persone positive al Covid-19?. Lo dichiara il sindaco Ester ...