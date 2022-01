Finanziamenti europei all’Università di Firenze per i progetti di due giovani ricercatori (Di martedì 11 gennaio 2022) Mauro Perfetti e Enrico Di Teodoro si sono aggiudicati gli ERC Starting Grant per progetti sul comportamento delle molecole magnetiche e sui venti delle galassie L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 gennaio 2022) Mauro Perfetti e Enrico Di Teodoro si sono aggiudicati gli ERC Starting Grant persul comportamento delle molecole magnetiche e sui venti delle galassie L'articolo proviene daPost.

Advertising

ignaziocorrao : Schemi di certificazione che ricevono milioni di #finanziamenti dall'UE, permettendo alle #multinazionali di compra… - 021246 : RT @chiccotesta: Cioè se la Germania chiude il nucleare e va a carbone lignite e gas in attesa delle rinnovabili è tutto ok . Con i finanzi… - ingenuere : RT @chiccotesta: Cioè se la Germania chiude il nucleare e va a carbone lignite e gas in attesa delle rinnovabili è tutto ok . Con i finanzi… - lucia25968868 : RT @chiccotesta: Cioè se la Germania chiude il nucleare e va a carbone lignite e gas in attesa delle rinnovabili è tutto ok . Con i finanzi… - Nmarru : RT @chiccotesta: Cioè se la Germania chiude il nucleare e va a carbone lignite e gas in attesa delle rinnovabili è tutto ok . Con i finanzi… -