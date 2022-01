Fedez si toglie la fede, si scatena il tam tam su Twitter: “È crisi con Chiara” (Di martedì 11 gennaio 2022) . Cosa sta succedendo alla coppia più amata? fedez e Chiara Ferragni sono senza dubbio la coppia più amata e, al contempo, la più discussa del panorama dello spettacolo. I due, che hanno recentemente affrontato un periodo di isolamento insieme L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 11 gennaio 2022) . Cosa sta succedendo alla coppia più amata?Ferragni sono senza dubbio la coppia più amata e, al contempo, la più discussa del panorama dello spettacolo. I due, che hanno recentemente affrontato un periodo di isolamento insieme L'articolo proviene da YesLife.it.

Marti__80 : Io fedez che toglie la fede lo capisco, anche a me gli anelli danno tremendamente fastidio e farei lo stesso anche… - dudeasme : @adela71340195 Boh fedez fa cose strane tipo che toglie la fede, io faccio cose strane tipo che mi butto da un ponte - GerardoMastino : @Parpiglia So che può sembrare nulla ma @Fedez non si toglie mai gli anelli che le ha regalato la moglie… - GerardoMastino : @ChiaraFerragni @Fedez Qualcuno mi spieghi che razza di problemi ha la @ChiaraFerragni che esce da un negozio e si… - Tommowayismyway : RT @apijaergelato_: dopo Fedez l'anno scorso di questo passo Amadeus toglie i social a tutti i cantanti in gara #Sanremo2022 -