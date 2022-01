Ecco l’asteroide 7482 Spoiler | nessun allarme

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 gennaio 2022) Un asteroide largo un km passerà il 18 gennaio a 1,9 milioni di km dalla Terra viaggiando ad oltre 75mila km orari. I dati diffusi dal NASA Center for Near Earth Object Studies, riportati dalla Cnn, non giustificanotipo di allarmismo.noto comeè stato scoperto nel 1994: secondo le proiezioni, e questa è la curiosità principale,altro asteroide si avvicinerà alla Terra comenei prossimi 2 secoli. Il 'flyby' dovrebbe avvenire alle 20.51 italiane.non sarà visibile ad occhio nudo, ma secondo il sito EarthSky.com potrà essere osservato da chiunque sia dotato di un telescopio ordinario.