“È lei” Liliana Resinovich | speranze finite Il fratello della 63enne ha riconosciuto il cadavere

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 11 gennaio 2022) Adesso non ci sono purtroppo più dubbi. Ilritrovato alcuni giorni fa nella città di Trieste è quello di. La signora, che aveva 63 anni, era sparita nel nulla il 14 dicembre scorso e il 5 gennaio era stato rinvenuto un corpo in una zona boschiva. In particolare, era stato ritrovato in due sacchi neri e la salma presentava inoltre due sacchetti di plastica in testa e stretti intorno al suo collo. Sin dall’inizio si era ipotizzato che fosse proprio lei la vittima, ma si attendeva l’ufficialità definitiva. Ufficialità che è arrivata nelle scorse ore, quando si è data per certa la notizia del decesso di. Il giornoscomparsa laera uscita dalla sua abitazione per recarsi a casa di un amico. Qui avrebbe dovuto ...